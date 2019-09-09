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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83248 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114343 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106106 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112775 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120811 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149064 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Госисполнители с начала года взыскали в пользу государства уже 2,8 млрд грн

Госисполнители с начала года взыскали в пользу государства уже 2,8 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 6149 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. За восемь месяцев этого года в пользу государства было взыскано 2,8 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"В результате мер, принятых государственными исполнителями к принудительному исполнению, за 8 месяцев 2019 года в пользу государства взыскано 2,8 млрд гривен, что на 1,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, с родителей-должников взыскали 7,8 млрд грн алиментов.

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