Госисполнители с начала года взыскали в пользу государства уже 2,8 млрд грн

"В результате мер, принятых государственными исполнителями к принудительному исполнению, за 8 месяцев 2019 года в пользу государства взыскано 2,8 млрд гривен, что на 1,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2018 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, с родителей-должников взыскали 7,8 млрд грн алиментов.