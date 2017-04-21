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Держстатистики зафіксувала зростання цін на первинному ринку житла в Україні

Держстатистики зафіксувала зростання цін на первинному ринку житла в Україні

Київ • УНН

 • 13098 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У І кварталі 2017 року ціни на квартири на первинному ринку житла в Україні зросли на 1,1%, у порівнянні із ІV кварталом 2016 року, передає УНН з посиланням на Держстатистики.

Так, ціни на однокімнатні квартири зросли на 0,6%, на двокімнатні – на 1%, на трикімнатні – на 2,6%.

Загалом же, за рік ціни на квартири на первинному ринку житла в Україні зросли на 2,2%.

Експерт у сфері нерухомості Олександр Рубанов пояснив, що зростання цін на первинному ринку житла в Україні обумовлене збільшенням собівартості будматеріалів, що було зафіксовано з початку року.

"Підвищення цін на первинне житло в Україні є ситуативним. Цей ріст у більшій мірі пов'язаний із ростом цін на будматеріали з початку року. При чому, по деяких ключових позиціях, таких як бетон, метал – ціни зросли десь на 15-25%. І природно, що це стало наслідком подорожчання собівартості будівництва, а потім – і вартості квадратного метра на ринку. Тому, цей процес цілком зрозумілий і об'єктивний", - пояснив він.

Разом з тим, експерти нерухомості радять потенційним покупцям житла обирати квартири в передмісті столиці.

“Сьогодні багато хто продає однокімнатні квартири у столиці і з'їжджає у передмістя. Адже майже за аналогічною вартістю можна купити квартиру понад 100 метрів у передмісті і не тіснитися у столиці. Це є правильний вибір, так роблять ті, у кого розширяються сім'ї. І я думаю, що ця тенденція зберігатиметься”, - розповів експерт Андрій Ярема.

Раніше УНН повідомляв, що вартість квадратного метра у столиці - близько 1 тисячі доларів США, в той час як в передмісті Києва можна придбати аналогічне житло за ціною – 360 доларів США/кв.м.

До прикладу, один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис. доларів США.

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