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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18919 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79212 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140414 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110941 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112842 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110112 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102427 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Госстатистики зафиксировала рост цен на первичном рынке жилья в Украине

Госстатистики зафиксировала рост цен на первичном рынке жилья в Украине

Киев  •  УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В I квартале 2017 года цены на квартиры на первичном рынке жилья в Украине выросли на 1,1%, по сравнению с IV кварталом 2016 года, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.

Так, цены на однокомнатные квартиры выросли на 0,6%, на двухкомнатные - на 1%, на трехкомнатные - на 2,6%.

В целом же, за год цены на квартиры на первичном рынке жилья в Украине выросли на 2,2%.

Эксперт в сфере недвижимости Александр Рубанов пояснил, что рост цен на первичном рынке жилья в Украине обусловлен увеличением себестоимости стройматериалов, что было зафиксировано с начала года.

"Повышение цен на первичное жилье в Украине является ситуативным. Этот рост в большей степени связан с ростом цен на стройматериалы с начала года. Причем, по некоторым ключевым позициям, таких как бетон, металл - цены выросли где-то на 15-25%. И естественно, что это стало следствием удорожания себестоимости строительства, а затем - и стоимости квадратного метра на рынке. Поэтому, этот процесс вполне понятный и объективный", - пояснил он.

Вместе с тем, эксперты недвижимости советуют потенциальным покупателям жилья выбирать квартиры в пригороде столицы.

"Сегодня многие продают однокомнатные квартиры в столице и съезжает в пригород. Ведь почти по аналогичной стоимости можно купить квартиру более 100 метров в пригороде и не тесниться в столице. Это правильный выбор, так делают те, у кого расширяются семьи. И я думаю, что эта тенденция будет сохраняться", - рассказал эксперт Андрей Ярема.

Ранее УНН сообщал, что стоимость квадратного метра в столице - около 1000 долларов США, в то время как в пригороде Киева можно приобрести аналогичное жилье по цене 360 долларов США/кв.м.

К примеру, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. долларов США.

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