Госстатистики зафиксировала рост цен на первичном рынке жилья в Украине

Так, цены на однокомнатные квартиры выросли на 0,6%, на двухкомнатные - на 1%, на трехкомнатные - на 2,6%.

В целом же, за год цены на квартиры на первичном рынке жилья в Украине выросли на 2,2%.

Эксперт в сфере недвижимости Александр Рубанов пояснил, что рост цен на первичном рынке жилья в Украине обусловлен увеличением себестоимости стройматериалов, что было зафиксировано с начала года.

"Повышение цен на первичное жилье в Украине является ситуативным. Этот рост в большей степени связан с ростом цен на стройматериалы с начала года. Причем, по некоторым ключевым позициям, таких как бетон, металл - цены выросли где-то на 15-25%. И естественно, что это стало следствием удорожания себестоимости строительства, а затем - и стоимости квадратного метра на рынке. Поэтому, этот процесс вполне понятный и объективный", - пояснил он.

Вместе с тем, эксперты недвижимости советуют потенциальным покупателям жилья выбирать квартиры в пригороде столицы.

"Сегодня многие продают однокомнатные квартиры в столице и съезжает в пригород. Ведь почти по аналогичной стоимости можно купить квартиру более 100 метров в пригороде и не тесниться в столице. Это правильный выбор, так делают те, у кого расширяются семьи. И я думаю, что эта тенденция будет сохраняться", - рассказал эксперт Андрей Ярема.

Ранее УНН сообщал, что стоимость квадратного метра в столице - около 1000 долларов США, в то время как в пригороде Киева можно приобрести аналогичное жилье по цене 360 долларов США/кв.м.

К примеру, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. долларов США.