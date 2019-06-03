КИЇВ. 3 червня. УНН. Державна служба статистики України заробляє одну гривню, витрачаючи при цьому більш ніж сто. За останній рік Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію Опендатабот.