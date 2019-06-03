Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Державна служба статистики України заробляє одну гривню, витрачаючи при цьому більш ніж сто. За останній рік Держстат заробив у тисячу разів менше, ніж витратив. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичну інформацію Опендатабот.
За 2018 рік головне управління Держстату надало послуг на 1,7 млн гривень. Разом із прибутком територіальних органів загальна сума склала 9,6 млн гривень.
До платних послуг належать організація і проведення статистичних досліджень, не передбачених державним планом, перевірка правильності посилань у документах, надання відомостей з ЄДРПОУ, створення і ведення баз статистичних даних тощо.
Водночас за 2018 рік Держастат витратив 1,5 млрд гривень. У цю суму увійшли зарплати співробітників, їх відрядження та відпустки, комунальні послуги, ремонт приміщень, придбання обладнання тощо.
Аналітики Опендатабот пропонують зробити послуги з надання статистичної інформації взагалі безкоштовними.
Нагадаємо, Рахункова палата повідомила, хто найменш ефективно використовує держкошти.