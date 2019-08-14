Економіка України показала зростання у II кварталі цього року на 4,6% у порівнянні з 2018-м

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Державна служба статистики України опублікувала оперативну оцінку ВВП держави у II кварталі поточного року, пише УНН з посиланням на сайт Держстату.

“Реальний ВВП у II кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,6%, а порівняно з II кварталом 2018 року — на 4,6%”, — вказано у повідомленні Держстату.

Варто також зазначити, що у ІІ кварталі 2018 року ВВП України зріс на 3,8%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Нагадуємо, споживчі ціни в липні 2019 р. порівняно із червнем 2019 року знизилися на 0,6%, але з початку року зросли на 3,0%.

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