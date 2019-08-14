Економіка України показала зростання у II кварталі цього року на 4,6% у порівнянні з 2018-м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Державна служба статистики України опублікувала оперативну оцінку ВВП держави у II кварталі поточного року, пише УНН з посиланням на сайт Держстату.
“Реальний ВВП у II кварталі 2019 року порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) збільшився на 1,6%, а порівняно з II кварталом 2018 року — на 4,6%”, — вказано у повідомленні Держстату.
Варто також зазначити, що у ІІ кварталі 2018 року ВВП України зріс на 3,8%, порівняно із аналогічним періодом минулого року.
Нагадуємо, споживчі ціни в липні 2019 р. порівняно із червнем 2019 року знизилися на 0,6%, але з початку року зросли на 3,0%.