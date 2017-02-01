Держспецзв’язок готовий забезпечити функціонування реєстру е-декларацій до 1 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Всі необхідні заходи для забезпечення роботи реєстру е-декларацій до першого квітня проведені. Про це під час засідання Кабінету міністрів України сказав голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Леонід Євдовченко, передає кореспондент УНН.
"Все що стосується забезпечення роботи реєстру до першого квітня, щоб подавалися декларації, нами зроблено всі необхідні заходи. Залишається необхідним до оснащення апаратної частини реєстру. НАЗК бере на себе таку відповідальність і в рамках двох тижнів це має відбутися. Потім буде проведено роботи інсталяції цього обладнання для покращення функції реєстру. Таким чином, ми зможемо забезпечити захист персональних даних декларантів, доступ і повне функціонування реєстрів до першого квітня", - зазначив він.
Крім цього голова НАЗК Наталія Корчак зазначила, що всі необхідні для для забезпечення роботи системи електронного декларування договори укладені.
"Всі необхідні договори, які забезпечують роботу системи електронного декларування вони укладені. У нас до кінця року будуть договірні відносини із товариством, яке надає нам, поки що, серверне обладнання, з яким ми домовилися щодо збільшення кількості процесорів, встановлення додаткової оперативної пам’яті, розширення диско водного простору системи зберігання даних. Це те що необхідно нам допрацювати до 15 лютого", - сказала вона.
Як передавав УНН, до квітня 2017 року електронні декларації мають подати близько 2 млн посадовців.