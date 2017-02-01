Госспецсвязь готова обеспечить функционирование реестра е-деклараций до 1 апреля

"Все что касается обеспечения работы реестра к первому апреля, чтобы подавались декларации, нами приняты все необходимые меры. Остается необходимым оснащение аппаратной части реестра. НАПК берет на себя такую ​​ответственность и в рамках двух недель это должно произойти. Затем будет проведена работа установки этого оборудования для улучшения функции реестра. Таким образом, мы сможем обеспечить защиту персональных данных декларантов, доступ и полное функционирование реестров к первому апреля", - отметил он.

Кроме этого глава НАПК Наталья Корчак отметила, что все необходимые для для обеспечения работы системы электронного декларирования договоры заключены.

"Все необходимые договоры, которые обеспечивают работу системы электронного декларирования они заключены. У нас до конца года будут договорные отношения с обществом, которое предоставляет нам, пока, серверное оборудование, с которым мы договорились об увеличении количества процессоров, установке дополнительной оперативной памяти, расширении дисководного пространства системы хранения данных. Это то, что необходимо нам доработать до 15 февраля", - сказала она.

Как сообщал УНН, в апреле 2017 года электронные декларации должны подать около 2 млн чиновников.