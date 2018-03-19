Держслужба зайнятості: середня зарплата у вакансіях сягає лише 4,3 тисячі гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Середня заробітна плата у вакансіях, які подаються до Держслужби зайнятості, складає лише 4,3 тисячі гривень, при рівні в майже 8 тисяч гривень за підсумками минулого року. Про це на круглому столі “Майбутнє ринку праці в Україні” сказала заступник голови Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.
“Середня зарплата в Україні минулого року збільшилась на 28%, до майже 8 тисяч гривень. Але у вакансіях, які подаються до Держслужби зайнятості, середня зарплата складає 4,3 тисячі гривень”, - повідомила вона.
Як уточнила Жовтяк, лише 3% серед всіх вакансій (яких більше мільйона) пропонують заробітну плату вище 10 тисяч гривень. Майже кожна четверта вакансія — це мінімальна заробітна плата.
Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, у січні 2018 року середній розмір допомоги по безробіттю становив 4 798 грн, що на 28,9% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3 723 грн).