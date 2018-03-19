Госслужба занятости: средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Средняя заработная плата в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тысяч гривен по итогам прошлого года. Об этом на круглом столе “Будущее рынка труда в Украине” сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент УНН.
“Средняя зарплата в Украине в прошлом году увеличилось на 28%, до почти 8 тысяч гривен. Но в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, средняя зарплата составляет 4,3 тысячи гривен”, - сообщила она.
Как уточнила Жовтяк, всего лишь 3% среди всех вакансий (которых больше миллиона) предлагают заработную плату выше 10 тысяч гривен. Почти каждая четвертый вакансия — это минимальная заработная плата.
Напомним, по данным Государственной службы статистики, в январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 4 798 грн, что на 28,9% выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3 723 грн).