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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 423 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 47169 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 65730 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100708 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108340 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116176 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132763 просмотра

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Госслужба занятости: средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен

Госслужба занятости: средняя зарплата в вакансиях достигает всего 4,3 тысячи гривен

Киев  •  УНН

 • 10502 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Средняя заработная плата в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, составляет лишь 4,3 тысячи гривен, при уровне в почти 8 тысяч гривен по итогам прошлого года. Об этом на круглом столе “Будущее рынка труда в Украине” сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает корреспондент УНН.

“Средняя зарплата в Украине в прошлом году увеличилось на 28%, до почти 8 тысяч гривен. Но в вакансиях, которые подаются в Госслужбу занятости, средняя зарплата составляет 4,3 тысячи гривен”, - сообщила она.

Как уточнила Жовтяк, всего лишь 3% среди всех вакансий (которых больше миллиона) предлагают заработную плату выше 10 тысяч гривен. Почти каждая четвертый вакансия — это минимальная заработная плата.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, в январе 2018 года средний размер пособия по безработице составил 4 798 грн, что на 28,9% выше законодательно установленного размера минимальной заработной платы (3 723 грн).

 

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