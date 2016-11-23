Держсекретарем США, імовірно, стане М.Ромні

Всередині штабу Трампа, як зазначається, ведеться боротьба груп прихильників різних кандидатів. Серед них є ті, хто підтримують М.Ромні, хто виступають за вибір на користь колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані і хто наполягають на продовженні пошуків підходящого кандидата.

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Проте радники в перехідній групі обраного президента віддають перевагу Ромні, і, за словами джерел, сам Д.Трамп також схиляється до його кандидатурі.