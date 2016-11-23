Госсекретарем США, вероятно, станет Ромни
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп предпочитает кандидатуру Митта Ромни, экс-кандидата в президенты США на выборах в 2012 году, на пост госсекретаря США, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Внутри штаба Трампа, как отмечается, ведется борьба групп сторонников разных кандидатов. Среди них есть те, кто поддерживают Ромни, кто выступают за выбор в пользу бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и кто настаивают на продолжении поисков подходящего кандидата.
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Однако советники в переходной группе избранного президента предпочитают Ромни, и, по словам источников, сам Д.Трамп также склоняется к его кандидатуре.