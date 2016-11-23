Госсекретарем США, вероятно, станет Ромни

Внутри штаба Трампа, как отмечается, ведется борьба групп сторонников разных кандидатов. Среди них есть те, кто поддерживают Ромни, кто выступают за выбор в пользу бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани и кто настаивают на продолжении поисков подходящего кандидата.

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Однако советники в переходной группе избранного президента предпочитают Ромни, и, по словам источников, сам Д.Трамп также склоняется к его кандидатуре.