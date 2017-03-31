Держсекретар США у штаб-квартирі НАТО засудив російську агресію в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час першого свого візиту до штаб-квартири НАТО засудив російську агресію щодо України, передає УНН з посиланням на Politico.
“Ми хочемо мати дискусію щодо положення НАТО тут, в Європі, особливо в Східній Європі для відповіді на агресію Росії в Україні та в інших країнах”, — розповів він журналістам перед зустріччю міністрів країн-членів Альянсу.
Він також наголосив, що союзники мають бути вірні своїм зобов’язанням щодо виділення на оборонні розходи 2%.
“Як президент Трамп дав ясно зрозуміти... союзники повинні збільшити витрати на оборону, щоб виконати свої зобов’язання”, — розповів Р.Тіллерсон.
Також Держсекретар розповів, що він хотів би обговорити побудову стратегії НАТО у боротьбі з тероризмом, особливо в боротьбі з “Ісламською державою” і в кінцевому підсумку “забезпечити стабільність на Близькому Сході”.
Як повідомляв УНН, 7 березня Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним запевнив, що США продовжуватиме підтримку України у боротьбі з російською агресією.