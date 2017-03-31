Госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время первого своего визита в штаб-квартиру НАТО осудил российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Politico.
“Мы хотим иметь дискуссию относительно положения НАТО здесь, в Европе, особенно в Восточной Европе для ответа на агрессию России в Украине и в других странах”, — рассказал он журналистам перед встречей министров стран-членов Альянса.
Он также отметил, что союзники должны быть верны своим обязательствам о выделении на оборонные расходы 2%.
“Как президент Трамп дал ясно понять ... союзники должны увеличить расходы на оборону, чтобы выполнить свои обязательства”, — рассказал Р.Тиллерсон.
Также Госсекретарь рассказал, что он хотел бы обсудить построение стратегии НАТО в борьбе с терроризмом, особенно в борьбе с “Исламским государством” и в конечном итоге “обеспечить стабильность на Ближнем Востоке”.
Как сообщал УНН, 7 марта Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заверил, что США будет продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.