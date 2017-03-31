Госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43370 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158238 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117217 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117005 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154039 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине

Госсекретарь США в штаб-квартире НАТО осудил российскую агрессию в Украине

Киев  •  УНН

 • 16493 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время первого своего визита в штаб-квартиру НАТО осудил российскую агрессию в отношении Украины, передает УНН со ссылкой на Politico.

“Мы хотим иметь дискуссию относительно положения НАТО здесь, в Европе, особенно в Восточной Европе для ответа на агрессию России в Украине и в других странах”, — рассказал он журналистам перед встречей министров стран-членов Альянса.

Он также отметил, что союзники должны быть верны своим обязательствам о выделении на оборонные расходы 2%.

“Как президент Трамп дал ясно понять ... союзники должны увеличить расходы на оборону, чтобы выполнить свои обязательства”, — рассказал Р.Тиллерсон.

Также Госсекретарь рассказал, что он хотел бы обсудить построение стратегии НАТО в борьбе с терроризмом, особенно в борьбе с “Исламским государством” и в конечном итоге “обеспечить стабильность на Ближнем Востоке”.

Как сообщал УНН, 7 марта Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заверил, что США будет продолжать поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

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