Держсекретар США розпочав візит до Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Дежавний секретар США Рекс Тіллерсон розпочав візит до Китаю, передає УНН з посиланням на ВВС.
Головною темою візиту стало обговорення північнокорейської ядерної і ракетної програм.
Також, під час візиту КНР і США обміняються думками щодо розвитку двосторонніх зв'язків, а також обговорять низку регіональних і міжнародних питань, що становлять спільний інтерес.
Нагадаємо, Китай наполягатиме на денуклеаризації Корейського півострова дипломатичним шляхом.