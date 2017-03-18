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Держсекретар США розпочав візит до Китаю

Київ • УНН

 • 12692 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Дежавний секретар США Рекс Тіллерсон розпочав візит до Китаю, передає УНН з посиланням на ВВС.

Головною темою візиту стало обговорення північнокорейської ядерної і ракетної програм.

Також, під час візиту КНР і США обміняються думками щодо розвитку двосторонніх зв'язків, а також обговорять низку регіональних і міжнародних питань, що становлять спільний інтерес.

Нагадаємо, Китай наполягатиме на денуклеаризації Корейського півострова дипломатичним шляхом.

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