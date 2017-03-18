Госсекретарь США начал визит в Китай
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Дежавний секретарь США Рекс Тиллерсон начал визит в Китай, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Главной темой визита стало обсуждение северокорейской ядерной и ракетной программ.
Также, во время визита КНР и США обменяются мнениями по развитию двусторонних связей, а также обсудят ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.
Напомним, Китай будет настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем.