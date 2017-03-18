Госсекретарь США начал визит в Китай

Главной темой визита стало обсуждение северокорейской ядерной и ракетной программ.

Также, во время визита КНР и США обменяются мнениями по развитию двусторонних связей, а также обсудят ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Напомним, Китай будет настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова дипломатическим путем.