Держсекретар США оголосив про надання Україні нової допомоги у сфері безпеки в розмірі 100 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, що Сполучені Штати мають намір надати Україні "додаткову допомогу в 100 мільйонах доларів цивільної безпеки". Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"Гроші призначені для підвищення спроможності МВС України забезпечувати необхідну безпеку кордонів, підтримувати цивільні правоохоронні функції та захищати критично важливу державну інфраструктуру перед лицем неспровокованого та невиправданого нападу президента путіна", – йдеться в повідомленні.
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Чиновник додав, що збільшене фінансування продовжить стабільний потік засобів індивідуального захисту, польового спорядження, тактичного обладнання, медичних засобів, бронетехніки та засобів зв’язку для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України.
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