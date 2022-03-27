Госсекретарь США объявил о предоставлении Украине новой помощи в сфере безопасности в размере 100 миллионов долларов

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"Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру перед лицом неспровоцированного и неоправданного нападения президента путина", - говорится в сообщении.

Детали

Чиновник добавил, что увеличено финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, насчет сегодня на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.