Госсекретарь США объявил о предоставлении Украине новой помощи в сфере безопасности в размере 100 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине "дополнительную помощь в 100 миллионах долларов гражданской безопасности". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
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"Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины обеспечивать необходимую безопасность границ, поддерживать гражданские правоохранительные функции и защищать критически важную государственную инфраструктуру перед лицом неспровоцированного и неоправданного нападения президента путина", - говорится в сообщении.
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Чиновник добавил, что увеличено финансирование продолжит стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого снаряжения, тактического оборудования, медицинских средств, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины.
Напомним
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала, насчет сегодня на заседании правительства приняли постановление, которым приравняли бронежилеты и каски к гуманитарной помощи.