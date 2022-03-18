Держсекретар США не вважає, що путін готовий зупинитися

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“Дипломатія вимагає від обох сторін добросовісного залучення до деескалації, і я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте, наприклад, його останні вчорашні зауваження, це свідчить про те, що він рухається у протилежному напрямку. Але не варто думати про слова. На чому ми справді зосереджені, так це на діях, і ми бачимо те, що росія робить щодня — повністю контрастує з будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни”, - заявив Блінкен.

Деталі

Блінкен зауважив, що США підтримують зусилля України вирішити конфлікт дипломатичним шляхом і досягти припинення вогню, виведення російських військ з її території. Він також відмітив підтримку інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших.

Він додав, що країни продовжать і посилять тиск на росію через її неспровокований напад на Україну.

Нагадаємо

Ентоні Блінкен заявив, що вважає вбивство російськими силами мирних жителів в Україні військовим злочином.



