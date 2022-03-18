Держсекретар США не вважає, що путін готовий зупинитися
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Секретар Держдепу США Ентоні Блінкен не бачить ознак того, що президент рф володимир путін готовий зупинитися, тобто прийти до деескалації конфлікту дипломатичним шляхом. Про це він повідомив під час брифінгу, пише УНН.
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“Дипломатія вимагає від обох сторін добросовісного залучення до деескалації, і я не бачу зараз ознак того, що Путін готовий зупинитися. Навпаки, якщо ви послухаєте, наприклад, його останні вчорашні зауваження, це свідчить про те, що він рухається у протилежному напрямку. Але не варто думати про слова. На чому ми справді зосереджені, так це на діях, і ми бачимо те, що росія робить щодня — повністю контрастує з будь-якими серйозними дипломатичними зусиллями, спрямованими на припинення війни”, - заявив Блінкен.
Деталі
Блінкен зауважив, що США підтримують зусилля України вирішити конфлікт дипломатичним шляхом і досягти припинення вогню, виведення російських військ з її території. Він також відмітив підтримку інших країн, зокрема Франції, Німеччини, Ізраїлю, Туреччини та інших.
Він додав, що країни продовжать і посилять тиск на росію через її неспровокований напад на Україну.
Нагадаємо
Ентоні Блінкен заявив, що вважає вбивство російськими силами мирних жителів в Україні військовим злочином.