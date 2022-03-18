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Госсекретарь США не считает, что путин готов остановиться

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Секретарь Госдепа США Энтони Блинкен не видит признаков того, что президент рф владимир путин готов остановиться, то есть прийти к деэскалации конфликта дипломатическим путем. Об этом он сообщил во время брифинга, пишетУНН.

Цитата

“Дипломатия требует от обеих сторон добросовестного привлечения к деэскалации, и я не вижу сейчас признаков того, что Путин готов остановиться. Наоборот, если вы послушаете, например, его последние вчерашние замечания, это говорит о том, что он движется в противоположном направлении. Но не стоит думать о словах. На чем мы действительно сосредоточены, так это на действиях, и мы видим то, что россия делает ежедневно — полностью контрастирует с любыми серьезными дипломатическими усилиями, направленными на прекращение войны”, - заявил Блинкен.

Детали

Блинкен отметил, что США поддерживают усилия Украины решить конфликт дипломатическим путем и добиться прекращения огня, вывода российских войск с ее территории. Он также отметил поддержку других стран, в частности Франции, Германии, Израиля, Турции и других.

Он добавил, что страны продолжат и усилят давление на Россию из-за ее неспровоцированного нападения на Украину.

Напомним

Энтони Блинкен заявил, что считает убийство российскими силами мирных жителей в Украине военным преступлением.

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