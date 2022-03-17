Держсекретар США назвав атаки росії на мирних жителів України воєнним злочином
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає вбивство російськими силами мирних жителів в Україні військовим злочином. Про це він заявив на брифінгу в четвер, пише УНН.
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"Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти, в тому числі і на цьому тижні. Лікарня, три школи, інтернат для слабозорих дітей в Луганській області України. Вчора російські війська розбомбили театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Слово "діти" було написано російською гігантськими білими літерами на тротуарі перед будівлею", - заявив Блінкен.
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Він нагадав, що російські сили також відкрили вогонь по 10 мирним жителям, які стояли в черзі за хлібом.
"Ці інциденти доповнюють довгий список нападів на цивільні, а не військові об'єкти по всій Україні, включаючи багатоквартирні будинки, громадські площі і минулого тижня пологовий будинок в Маріуполі", - зазначив держсекретар.
За його словами, подібну тактику вже бачили і раніше — в Грозному, в Алеппо, де росіяни посилили бомбардування, щоб зломити волю народу.
"Вчора президент Байден заявив, що, на його думку, в Україні скоєно військові злочини. Особисто я згоден. Умисне нанесення ударів по цивільному населенню є військовим злочином. Після всіх руйнувань за останні три тижні мені важко зробити висновок, що росіяни чинять інакше", - підкреслив чиновник.
Нагадаємо
Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини і проводити геноцид українського народу. Вчора російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.