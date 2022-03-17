Госсекретарь США назвал атаки россии на мирных жителей Украины военным преступлением

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"Россия продолжает атаковать гражданские объекты, в том числе и на этой неделе. Больница, три школы, интернат для слабовидящих детей в Луганской области Украины. Вчера российские войска разбомбили театр в Мариуполе, где укрывались сотни людей. Слово "дети" было написано по-русски гигантскими белыми буквами на тротуаре перед зданием", - заявил Блинкен.

Детали

Он напомнил, что российские силы также открыли огонь по 10 мирным жителям, которые стояли в очереди за хлебом.

"Эти инциденты дополняют длинный список нападений на гражданские, а не военные объекты по всей Украине, включая многоквартирные дома, общественные площади и на прошлой неделе родильный дом в Мариуполе", - отметил Госсекретарь.

По его словам, подобную тактику уже видели и раньше — в Грозном, в Алеппо, где россияне усилили бомбардировки, чтобы сломить волю народа.

"Вчера президент Байден заявил, что, по его мнению, в Украине совершены военные преступления. Лично я согласен. Умышленное нанесение ударов по гражданскому населению является военным преступлением. После всех разрушений за последние три недели мне трудно сделать вывод, что русские поступают иначе", - подчеркнул чиновник.

Напомним

Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. Вчера российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.