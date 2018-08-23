Держсекретар США і голова британського МЗС обговорили російську загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео провів зустріч з міністром закордонних справ Великої Британії Джеремі Хантом, під час якої сторони обговорили постійну загрозу, яку становить небезпечна діяльність Росії, яка дестабілізує. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву держдепу США.
"Вони обговорили низку глобальних проблем, у тому числі постійну загрозу, яку становить небезпечна діяльність Росії, яка дестабілізує, і шкідливу поведінку Ірану, кампанію зі знищення бойовиків "Ісламського держави", а також гуманітарну ситуацію в Ємені", - йдеться в заяві.
Відзначається, що сторони "взяли на себе зобов'язання поглиблювати співпрацю з питань безпеки і зовнішньої політики та привітали перспективу майбутньої угоди про вільну торгівлю".
Раніше Велика Британія закликала ЄС забезпечити виконання пакету санкцій проти РФ, з огляду на долю Криму.