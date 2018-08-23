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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госсекретарь США и глава британского МИДа обсудили российскую угрозу

Киев • УНН

 • 8240 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, во время которой стороны обсудили постоянную угрозу, которую представляет собой опасная и дестабилизирующая деятельность России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление госдепа США.

Госсекретарь США и глава британского МИДа обсудили российскую угрозу

"Они обсудили ряд глобальных проблем, в том числе постоянную угрозу, которую представляет собой опасная и дестабилизирующая деятельность России, и зловредное поведение Ирана, кампанию по уничтожению боевиков "Исламского государства", а также гуманитарную ситуацию в Йемене", - говорится в заявлении.

Отмечается, что стороны "взяли на себя обязательство углублять сотрудничество по вопросам безопасности и внешней политики и приветствовали перспективу будущего соглашения о свободной торговле".

Ранее Великобритания призвала ЕС обеспечить выполнение пакета санкций против РФ, учитывая судьбу Крыма.

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