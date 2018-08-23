Госсекретарь США и глава британского МИДа обсудили российскую угрозу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, во время которой стороны обсудили постоянную угрозу, которую представляет собой опасная и дестабилизирующая деятельность России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление госдепа США.
"Они обсудили ряд глобальных проблем, в том числе постоянную угрозу, которую представляет собой опасная и дестабилизирующая деятельность России, и зловредное поведение Ирана, кампанию по уничтожению боевиков "Исламского государства", а также гуманитарную ситуацию в Йемене", - говорится в заявлении.
Отмечается, что стороны "взяли на себя обязательство углублять сотрудничество по вопросам безопасности и внешней политики и приветствовали перспективу будущего соглашения о свободной торговле".
Ранее Великобритания призвала ЕС обеспечить выполнение пакета санкций против РФ, учитывая судьбу Крыма.