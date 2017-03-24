Держсекретар США 31 березня прибуде в Брюссель на зустріч НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі 31 березня. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в Держдепі, передає УНН.
Відзначається, що перед візитом до Брюсселя держсекретар також відвідає Туреччину, щоб обговорити низку питань, в тому числі операцію зі звільнення сирійської Ракка від сил терористичного угрупування “Ісламська держава”.
Зустріч глав МЗС НАТО була перенесена з 5-6 квітня на більш ранню дату, щоб Р.Тіллерсон зміг її відвідати.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп візьме участь в саміті НАТО, який пройде в столиці Бельгії Брюсселі 25 травня.