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Держсекретар США 31 березня прибуде в Брюссель на зустріч НАТО

Київ • УНН

 • 10269 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Держсекретар США Рекс Тіллерсон відвідає зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі 31 березня. Про це пише Reuters з посиланням на джерело в Держдепі, передає УНН.

Відзначається, що перед візитом до Брюсселя держсекретар також відвідає Туреччину, щоб обговорити низку питань, в тому числі операцію зі звільнення сирійської Ракка від сил терористичного угрупування “Ісламська держава”.

Зустріч глав МЗС НАТО була перенесена з 5-6 квітня на більш ранню дату, щоб Р.Тіллерсон зміг її відвідати.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп візьме участь в саміті НАТО, який пройде в столиці Бельгії Брюсселі 25 травня.

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