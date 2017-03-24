Госсекретарь США 31 марта прибудет в Брюссель на встречу НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит встречу глав МИД НАТО в Брюсселе 31 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Госдепе, передает УНН.
Отмечается, что перед визитом в Брюссель госсекретарь также посетит Турцию, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе операции по освобождению сирийской Ракки от сил террористической группировки "Исламское государство".
Встреча глав МИД НАТО была перенесена с 5-6 апреля на более раннюю дату, чтобы Р.Тиллерсон смог ее посетить.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в столице Бельгии Брюсселе 25 мая.