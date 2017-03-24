Госсекретарь США 31 марта прибудет в Брюссель на встречу НАТО

Отмечается, что перед визитом в Брюссель госсекретарь также посетит Турцию, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе операции по освобождению сирийской Ракки от сил террористической группировки "Исламское государство".

Встреча глав МИД НАТО была перенесена с 5-6 апреля на более раннюю дату, чтобы Р.Тиллерсон смог ее посетить.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в столице Бельгии Брюсселе 25 мая.