Госсекретарь США 31 марта прибудет в Брюссель на встречу НАТО

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 38648 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119618 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178658 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130421 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125034 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117475 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106515 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107550 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103913 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Госсекретарь США 31 марта прибудет в Брюссель на встречу НАТО

Госсекретарь США 31 марта прибудет в Брюссель на встречу НАТО

Киев  •  УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит встречу глав МИД НАТО в Брюсселе 31 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Госдепе, передает УНН.

Отмечается, что перед визитом в Брюссель госсекретарь также посетит Турцию, чтобы обсудить ряд вопросов, в том числе операции по освобождению сирийской Ракки от сил террористической группировки "Исламское государство".

Встреча глав МИД НАТО была перенесена с 5-6 апреля на более раннюю дату, чтобы Р.Тиллерсон смог ее посетить.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп примет участие в саммите НАТО, который пройдет в столице Бельгии Брюсселе 25 мая.

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