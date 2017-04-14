Держпродспоживслужбу можуть підпорядкувати першому віце-прем’єру - АСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Наразі Держпродспоживслужба перебуває в юрисдикції Мінагрополітики, однак координування відомства пропонують передати під контроль та оперативне керування першому віце-прем’єр-міністру. Така пропозиція прозвучала під час круглого столу “Епізоотичний статус України, як результат діяльності галузі ветеринарної медицини, та загрози сьогодення”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Асоціації “Свинарі України”.
Зазначається, що пропозиції будуть направлені до профільного комітету Верховної Ради України і розглянуті на комітетських слуханнях, які відбудуться 18 квітня.
“Запропоновані зміни передбачають, що робота Держпродспоживслужби стане ефективнішою: процедура погодження документів спроститься, прийняття і втілення важливих рішень теж, зокрема завдяки усуненню забюрократизованості системи. З огляду на існуючу епізоотичну ситуації в Україні, цей крок - особливо важливий”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр В.Гройсман дав доручення провести невідкладну перевірку діяльності територіального відділення Держпродспоживслужби в Одесі. За підсумками перевірки, як зазначив В.Лапа, є підстави звернення до НАБУ.
Також нагадаємо, за словами експерта М.Несміянова, очікуваних результатів від реформи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів немає. Більше того, замість реформи фактично відбулося формування “мегамонстра” з широкими повноваженнями для заробляння грошей.