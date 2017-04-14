Госпродпотребслужбу могут подчинить первому вице-премьеру - АСУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43333 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103105 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158223 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117209 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117002 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112850 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104497 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154037 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Госпродпотребслужбу могут подчинить первому вице-премьеру - АСУ

Госпродпотребслужбу могут подчинить первому вице-премьеру - АСУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сейчас Госпродпотребслужба находится в юрисдикции Минагрополитики, однако координирование ведомства предлагают передать под контроль и оперативное управление первому вице-премьер-министру. Такое предложение прозвучало во время круглого стола "Эпизоотический статус Украины, как результат деятельности отрасли ветеринарной медицины, и угрозы современности", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации "Свинари Украины".

Отмечается, что предложения будут направлены в комитет Верховной Рады Украины и рассмотрены на комитетских слушаниях, которые состоятся 18 апреля.

"Предложенные изменения предусматривают, что работа Госпродпотребслужбы станет более эффективной: процедура согласования документов упростится, принятие и реализация важных решений тоже, в частности благодаря устранению забюрократизованности системы. Учитывая существующую эпизоотическую ситуацию в Украине, этот шаг - особенно важен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УНН, Премьер-министр В.Гройсман дал поручение провести безотлагательную проверку деятельности территориального отделения Госпродпотребслужбы в Одессе. По итогам проверки, как отметил В.Лапа, есть основания обращения в НАБУ.

Также напомним, по словам эксперта М.Несмиянова, ожидаемых результатов реформы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей нет. Более того, вместо реформы фактически произошло формирование "мегамонстров" с широкими полномочиями для зарабатывания денег.

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