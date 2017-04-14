Госпродпотребслужбу могут подчинить первому вице-премьеру - АСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сейчас Госпродпотребслужба находится в юрисдикции Минагрополитики, однако координирование ведомства предлагают передать под контроль и оперативное управление первому вице-премьер-министру. Такое предложение прозвучало во время круглого стола "Эпизоотический статус Украины, как результат деятельности отрасли ветеринарной медицины, и угрозы современности", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ассоциации "Свинари Украины".
Отмечается, что предложения будут направлены в комитет Верховной Рады Украины и рассмотрены на комитетских слушаниях, которые состоятся 18 апреля.
"Предложенные изменения предусматривают, что работа Госпродпотребслужбы станет более эффективной: процедура согласования документов упростится, принятие и реализация важных решений тоже, в частности благодаря устранению забюрократизованности системы. Учитывая существующую эпизоотическую ситуацию в Украине, этот шаг - особенно важен", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, Премьер-министр В.Гройсман дал поручение провести безотлагательную проверку деятельности территориального отделения Госпродпотребслужбы в Одессе. По итогам проверки, как отметил В.Лапа, есть основания обращения в НАБУ.
Также напомним, по словам эксперта М.Несмиянова, ожидаемых результатов реформы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей нет. Более того, вместо реформы фактически произошло формирование "мегамонстров" с широкими полномочиями для зарабатывания денег.