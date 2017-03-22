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Держпродспоживслужба утворена непрозоро і всупереч практиці ЄС - споживачі

Держпродспоживслужба утворена непрозоро і всупереч практиці ЄС - споживачі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Реформування державної системи захисту прав споживачів України відбулося непрозоро і всупереч вимог Угоди про Асоціацію Україна-ЄС (ст. 421), без широкого обговорення з громадськістю та залучення експертів від громадських об’єднань споживачів. Про це у зверненні до Президента України повідомили представники “Союзу споживачів України”, передає УНН з посиланням на текст листа.

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“Урядом всупереч нормам та практиці ЄС утворена Держпродспоживслужба України, в якій поєднали купу різних функцій, непритаманних завданням Мінагропрому і здоровому глузду, поєднавши ринковий нагляд, цінову інспекцію, туризм, захист прав споживачів, санітарну інспекцію тощо. Громадські організації країни неодноразово звертали увагу Уряду, що надання повноважень з координації Держпродспоживслужби від Прем’єр-міністра до Мінагропрому є спробою покладання відповідальності перед ЄС за невдалу адміністративну реформу”, — наголошується у зверненні.

У зверненні зауважується, що ситуація на споживчому ринку різко погіршується, безпека і якість товарів, робіт і послуг різко знижується, а ціни на них монополісти і соціально безвідповідальний бізнес підвищують постійно.

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“Стали практикою масові отруєння споживачів фальсифікованим алкоголем, продуктами харчування, навіть в молочних сумішах для дітей присутні заборонені компоненти.

Окрім того, в Україні відсутня Державна програма захисту прав споживачів, яка б орієнтувала як органі центральної, так і регіональної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства, профспілки та ЗМІ на пріоритети в їх діяльності, щодо якості та безпеки життя споживачів країни”, — йдеться у листі.

Саму тому, Всеукраїнські об’єднання споживачів вимагають від керівництва держави прийняття невідкладних та ефективних заходів з реалізації цілей, задекларованих Президентом України та Урядом у Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”.

“Зокрема, в частині впровадження в Україні європейських стандартів життя. Маємо надію, що врешті-решт влада і бізнес знайдуть можливість „почути“ голос споживачів, бо тільки поєднавши наші зусилля ми разом зможемо подолати кризу у державі”, — наголосили у “Союзі споживачів України”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр В.Гройсман дав доручення проевсти невідкладну перевірку діяльності територіального відділення Держпродспоживслужби в Одесі. За підсумками перевірки, як зазначив В.Лапа, є підстави звернення до НАБУ.

Також нагадаємо, за словами експерта М.Несміянова, очікуваних результатів від реформи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів немає. Більше того, замість реформи фактично відбулося формування “мегамонстра” з широкими повноваженнями для заробляння грошей.

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