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Госпродпотребслужба образована непрозрачно и вопреки практике ЕС - потребители

Госпродпотребслужба образована непрозрачно и вопреки практике ЕС - потребители

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Реформирование государственной системы защиты прав потребителей Украины состоялось непрозрачно и вопреки требованиям Соглашения об ассоциации Украина-ЕС (ст. 421), без широкого обсуждения с общественностью и привлечения экспертов от общественных объединений потребителей. Об этом в обращении к Президенту Украины сообщили представители "Союза потребителей Украины", передает УНН со ссылкой на текст письма.

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"Правительством вопреки нормам и практике ЕС образована Госпродпотребслужба Украины, в которой объединили кучу разных функций, несвойственных задачей Минагропрому и здравому смыслу, соединив рыночный надзор, ценовую инспекцию, туризм, защиту прав потребителей, санитарную инспекцию тому подобное. Общественные организации страны неоднократно обращали внимание правительства, что предоставление полномочий по координации Госпродпотребслужбы от Премьер-министра в Минагропром является попыткой возложения ответственности перед ЕС за неудачную административную реформу", - отмечается в обращении.

В обращении отмечается, что ситуация на потребительском рынке резко ухудшается, безопасность и качество товаров, работ и услуг резко снижается, а цены на них монополисты и социально безответственный бизнес повышается постоянно.

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"Стали практикой массовые отравления потребителей фальсифицированным алкоголем, продуктами питания, даже в молочных смесях для детей присутствуют запрещенные компоненты.

Кроме того, в Украине отсутствует государственная программа защиты прав потребителей, которая ориентировала бы как органы центральной, так и региональной исполнительной власти, органы местного самоуправления, институтов гражданского общества, профсоюзы и СМИ на приоритеты в их деятельности, по качеству и безопасности жизни потребителей страны" , - говорится в письме.

Именно поэтому, Всеукраинские объединения потребителей требуют от руководства государства принятия неотложных и эффективных мер по реализации целей, задекларированных Президентом Украины и Правительством в Стратегии устойчивого развития "Украина-2020".

"В частности, в части внедрения в Украине европейских стандартов жизни. Надеемся, что в конце концов власть и бизнес найдут возможность «услышать» голос потребителей, так как только соединив наши усилия мы вместе сможем преодолеть кризис в государстве", - отметили в "Союзе потребителей Украины".

Напомним, как сообщал УНН, Премьер-министр В.Гройсман дал поручение провести неотложную проверку деятельности территориального отделения Госпродпотребслужбы в Одессе. По итогам проверки, как отметил В.Лапа, есть основания обращения в НАБУ.

Также напомним, по словам эксперта М.Несмиянова, ожидаемых результатов реформы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей нет. Более того, вместо реформы фактически произошло формирование "мегамонстров" с широкими полномочиями для зарабатывания денег.

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