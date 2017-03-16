Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом 2016 року Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва жодного разу не проводило лабораторного тестування продукції ПАТ “Київхліб”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Управлінні.
Водночас, нагадаємо, що у продукції ПАТ “Київхліб” Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції в рамках проведення лабораторних досліджень раніше виявив плісняві гриби.
За публікацію результатів вказаних досліджень, ПАТ “Київхліб” подав позов проти ІА “УНН”.
При цьому у позивній заяві ПАТ “Київхліб” зазначає, що якість їх хлібу, начебто, була перевірена управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві, і жодних порушень, за твердженнями компанії, у них не знайшли.
Таким чином, можна зробити припущення про те, що ПАТ “Київхліб” надав суду неправдиву інформацію.
Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві Олег Рубан у коментарі УНН повідомив про наміри перевірити продукцію ПАТ “Київхліб” на предмет наявності у їх виробах пліснявих грибів.
Після цього, на особисте прохання О.Рубана, агентство скерувало на його ім’я додатковий запит щодо перевірки виробників хлібу, у зразках продукції яких Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби.
Однак, до цього часу, жодної відповіді від головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві та Олега Рубана, зокрема, редакція УНН так і не отримала.
Більше того, як стало відомо УНН, запит редакції до управління Держпродспоживслужби у м. Києві щодо перевірки ПАТ “Київхліб” був переданий самій компанії.
З огляду на це, є підстави вважати, що у такий спосіб О.Рубан намагався попередити ПАТ “Київхліб” про можливу перевірку їх діяльності.
Також, УНН не виключає що О.Рубан таким чином міг вступити у змову з ПАТ “Київхліб”. Тим паче, що лабораторного дослідження хлібної продукції ПАТ “Київхліб” збоку київського управління Держпродспоживслужби протягом минулого року жодного разу так і не було проведено.