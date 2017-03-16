Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”

ukru
Ексклюзив
12:49 • 21996 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
11:58 • 52657 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 69225 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 89245 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 181615 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 235429 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 190195 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 191626 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177938 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 263437 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Переважно ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 133292 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 130729 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 123649 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

28 березня, 06:40 • 113158 перегляди
Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

Серед учасників "коаліції охочих" немає одностайності щодо військового контингенту в Україні - NYT

07:34 • 64603 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 181620 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 235432 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 188836 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 263439 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 245385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

12:34 • 17025 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 35020 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 111374 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 136399 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 161387 перегляди
Актуальне
Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”

Держпродспоживслужба, попри виявлені плісняві гриби, не досліджувала якість продукції “Київхліб”

Київ • УНН

 • 17626 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Протягом 2016 року Головне управління Держпродспоживслужби м. Києва жодного разу не проводило лабораторного тестування продукції ПАТ “Київхліб”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Управлінні.

Водночас, нагадаємо, що у продукції ПАТ “Київхліб” Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції в рамках проведення лабораторних досліджень раніше виявив плісняві гриби.

За публікацію результатів вказаних досліджень, ПАТ “Київхліб” подав позов проти ІА “УНН”.

При цьому у позивній заяві ПАТ “Київхліб” зазначає, що якість їх хлібу, начебто, була перевірена управлінням Держпродспоживслужби у м. Києві, і жодних порушень, за твердженнями компанії, у них не знайшли.

Таким чином, можна зробити припущення про те, що ПАТ “Київхліб” надав суду неправдиву інформацію.

Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року начальник Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві Олег Рубан у коментарі УНН повідомив про наміри перевірити продукцію ПАТ “Київхліб” на предмет наявності у їх виробах пліснявих грибів.

Після цього, на особисте прохання О.Рубана, агентство скерувало на його ім’я додатковий запит щодо перевірки виробників хлібу, у зразках продукції яких Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби.

Однак, до цього часу, жодної відповіді від головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві та Олега Рубана, зокрема, редакція УНН так і не отримала.

Більше того, як стало відомо УНН, запит редакції до управління Держпродспоживслужби у м. Києві щодо перевірки ПАТ “Київхліб” був переданий самій компанії.

З огляду на це, є підстави вважати, що у такий спосіб О.Рубан намагався попередити ПАТ “Київхліб” про можливу перевірку їх діяльності.

Також, УНН не виключає що О.Рубан таким чином міг вступити у змову з ПАТ “Київхліб”. Тим паче, що лабораторного дослідження хлібної продукції ПАТ “Київхліб” збоку київського управління Держпродспоживслужби протягом минулого року жодного разу так і не було проведено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,248.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55