Госпродпотребслужба, несмотря на выявленные плесневые грибы, не исследовала качество продукции "Киевхлеб"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В течение 2016 года Главное управление Госпродпотребслужбы г. Киева ни разу не проводило лабораторного тестирования продукции ПАО "Киевхлеб". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Управлении.
В то же время, напомним, что в продукции ПАО "Киевхлеб" Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции в рамках проведения лабораторных исследований ранее обнаружил плесневые грибы .
За публикацию результатов указанных исследований, ПАО "Киевхлеб" подал иск против ИА "УНН".
При этом в исковом заявлении ПАО "Киевхлеб" отмечает, что качество их хлеба якобы была проверена управлением Госпродпотребслужба в г. Киеве, и никаких нарушений, по утверждениям компании, у них не нашли.
Таким образом, можно сделать предположение о том, что ПАО "Киевхлеб" предоставил суду ложную информацию.
Напомним, 11 октября 2016 года начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан в комментарии сообщил о намерениях проверить продукцию ПАО "Киевхлеб" на предмет наличия в их изделиях плесневых грибов .
После этого, по личной просьбе О.Рубана, агентство направило на его имя дополнительный запрос по проверке производителей хлеба, в образцах продукции которых Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы.
Однако, до сих пор, ни одного ответа от главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве и Олега Рубана, в частности, редакция УНН так и не получила.
Более того, как стало известно УНН, запрос редакции к управлению Госпродпотребслужбы в г. Киеве по проверке ПАО "Киевхлеб" был передан самой компании.
Учитывая это, есть основания полагать, что таким образом О.Рубан пытался предупредить ПАО "Киевхлеб" о возможной проверке их деятельности.
Также, УНН не исключает что О.Рубан таким образом мог вступить в сговор с ПАО "Киевхлеб". Тем более, что лабораторного исследования хлебной продукции ПАО "Киевхлеб" со стороны киевского управления Госпродпотребслужбы в течение прошлого года ни разу так и не было проведено.