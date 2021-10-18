Держпродспоживслужба перевірить хімічні атаки "Кернел" на жителів Хмельницької області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Держпродспоживслужба перевірить інформацію жителів Хмельницької області, які скаржаться на хімічні атаки агрохолдингу “Кернел”. Про це УНН повідомили у відомстві.
Деталі
У відомстві зазначили, що жителі Хмельницької області можуть звернутися до відомства і подати скарги на господарську діяльність структурних підрозділів “Кернел”, які, на їх переконання, отруюють навколишнє середовище небезпечними хімікатами.
“Головними управліннями Держпродспоживслужби в областях буде здійснено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо суб’єкта господарювання, зазначеного у зверненні. У разі виявлення порушень, суб’єкта господарювання буде притягнено до адміністративної відповідальності”, — резюмували в Держпродспоживслужбі.
Що було раніше
Громадський діяч Віктор Галущак провів під Верховною Радою одиночний пікет з плакатом “Хмельниччина — хімічна зона. Куди подітися хворим на алергію?”. Причиною протесту стала обробка полів агрохолдингу “Кернел” хімікатами, які провокують онкозахворювання.
Водночас “Кернел” визнали винним у загибелі бджіл у Хмельницькій області і присудили моральну і матеріальну компенсацію постраждалим.
Повідомляється, що власник пасіки втратив близько 20 бджолиних родин через “хімічну атаку”. Крім того, було встановлено що “Кернел” застосовує небезпечний для оточуючих інсектицид.
Це, в свою чергу, суперечить деклараціям “Кернел” про дотримання вимог Best Practice 2021 Варшавської біржі, де котируються акції агрохолдингу. У своєму звіті для інвесторів “Кернел” запевняє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: “екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов’язані зі зміною клімату і стійким розвитком”. Але, схоже, що це спотворення дійсності з боку “Кернел”.
До речі
У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.
Довідка
Кернел — виробник олії “Чумак”, “Стожар”, “Щедрий дар”. Засновник компанії Андрій Веревський.