Госпродпотребслужба проверит химические атаки "Кернел" на жителей Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Госпродпотребслужба проверит информацию жителей Хмельницкой области, которые жалуются на химические атаки агрохолдинга “Кернел”. Об этом УНН сообщили в ведомстве.
Детали
В ведомстве отметили, что жители Хмельницкой области могут обратиться в ведомство и подать жалобы на хозяйственную деятельность структурных подразделений “Кернел”, которые, по их убеждению, отравляют окружающую среду опасными химикатами.
“Главными управлениями Госпродпотребслужбы в областях будет осуществленно внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в отношении субъекта хозяйствования, указанного в обращении. В случае выявления нарушений, предприятия будут привлечены к административной ответственности”, — резюмировали в Госпродпотребслужбе.
Что было раньше
Общественный деятель Виктор Галущак провел под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельницкая область — химическая зона. Куда деваться больным аллергией?”. Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания.
В то же время “Кернел” признали виновным в гибели пчел в Хмельницкой области и присудили моральную и материальную компенсацию пострадавшим.
Сообщается, что владелец пасеки потерял около 20 пчелиных семей из-за “химической атаки”. Кроме того, было установлено что “Кернел” применяет опасный для окружающих инсектицид.
Это, в свою очередь, противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской биржи, где котируются акции агрохолдинга. В своем отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе мероприятия и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.
Кстати говоря
В 2020 году BBC Украина обнародовало видео, которое рассказывает, как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.
Справка
Кернел — производитель масла “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”. Основатель компании Андрей Веревский.