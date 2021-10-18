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Госпродпотребслужба проверит химические атаки "Кернел" на жителей Хмельницкой области

Госпродпотребслужба проверит химические атаки "Кернел" на жителей Хмельницкой области

Киев  •  УНН

 • 13607 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Госпродпотребслужба проверит информацию жителей Хмельницкой области, которые жалуются на химические атаки агрохолдинга “Кернел”. Об этом УНН сообщили в ведомстве.

Детали

В ведомстве отметили, что жители Хмельницкой области могут обратиться в ведомство и подать жалобы на хозяйственную деятельность структурных подразделений “Кернел”, которые, по их убеждению, отравляют окружающую среду опасными химикатами.

“Главными управлениями Госпродпотребслужбы в областях будет осуществленно внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в отношении субъекта хозяйствования, указанного в обращении. В случае выявления нарушений, предприятия будут привлечены к административной ответственности”, — резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Что было раньше

Общественный деятель Виктор Галущак провел под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельницкая область — химическая зона. Куда деваться больным аллергией?”. Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания.

В то же время “Кернел” признали виновным в гибели пчел в Хмельницкой области и присудили моральную и материальную компенсацию пострадавшим.

Сообщается, что владелец пасеки потерял около 20 пчелиных семей из-за “химической атаки”. Кроме того, было установлено что “Кернел” применяет опасный для окружающих инсектицид.

Это, в свою очередь, противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской биржи, где котируются акции агрохолдинга. В своем отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе мероприятия и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.

Кстати говоря

В 2020 году BBC Украина обнародовало видео, которое рассказывает, как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.

Справка

Кернел — производитель масла “Чумак”, “Стожар”, “Щедрый дар”. Основатель компании Андрей Веревский.

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