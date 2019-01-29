Держпродспоживслужба переконує, що польських свиней в Україну не везуть
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Держпродспоживслужба назвала чутками інформацію про поставки живих свиней забійних кондицій з Польщі до України. Про це повідомляє асоціація "Свинарі України", передає УНН.
За даними контролерів, живих відгодованих свиней для забою в Україну з Польщі не завозили. З іншого боку, такі торгові операції цілком можливі, оскільки:
• по-перше, ветеринарні сертифікати між країнами узгоджені,
• а по-друге, — Україна визнала польську регіоналізацію щодо АЧС.
"Але кожне господарство, яке бажає експортувати живих свиней, має пройти інспектування українською стороною — нашою ветеринарною службою. А підприємств, які пройшли такий аудит, у Польщі небагато", - наголосили контролери у відповідь на інформаційний запит асоціації.
В асоціації також поінформували, що внутрішні ціни у Польщі на свиней відчутно поступаються цінам в Україні. Тому, поставки живих свиней із Польщі можуть бути цікаві українським імпортерам.
Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, ціни на свинину в Україні вищі, аніж у низці країн ЄС.
"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - зауважив політик.