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Держпродспоживслужба переконує, що польських свиней в Україну не везуть

Держпродспоживслужба переконує, що польських свиней в Україну не везуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Держпродспоживслужба назвала чутками інформацію про поставки живих свиней забійних кондицій з Польщі до України. Про це повідомляє асоціація "Свинарі України", передає УНН.

За даними контролерів, живих відгодованих свиней для забою в Україну з Польщі не завозили. З іншого боку, такі торгові операції цілком можливі, оскільки:

• по-перше, ветеринарні сертифікати між країнами узгоджені,
• а по-друге, — Україна визнала польську регіоналізацію щодо АЧС.

"Але кожне господарство, яке бажає експортувати живих свиней, має пройти інспектування українською стороною — нашою ветеринарною службою. А підприємств, які пройшли такий аудит, у Польщі небагато", - наголосили контролери у відповідь на інформаційний запит асоціації.

В асоціації також поінформували, що внутрішні ціни у Польщі на свиней відчутно поступаються цінам в Україні. Тому, поставки живих свиней із Польщі можуть бути цікаві українським імпортерам.

Нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, ціни на свинину в Україні вищі, аніж у низці країн ЄС.

"...неспроможність контролюючих органів належно виконувати свої обов'язки та ефективно протидіяти АЧС призвела не лише до значних збитків українських фермерів - свинарів (вони досі не отримали від держави понад 27 млн грн компенсацій), але й до погіршення якості життя кожного українця, якому, у буквальному сенсі цього слова, дешевше скуштувати свинину за кордоном", - зауважив політик.

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