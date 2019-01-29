Госпродпотребслужба утверждает, что польских свиней в Украину не везут
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Госпродпотребслужба назвала слухами информацию о поставках живых свиней убойных кондиций из Польши в Украину. Об этом сообщает ассоциация "Свинари Украины", передает УНН.
По данным контролеров, живых откормленных свиней для убоя в Украине с Польши не завозили. С другой стороны, такие торговые операции вполне возможны, поскольку:
• во-первых, ветеринарные сертификаты между странами согласованы,
• а во-вторых, - Украина признала польскую регионализацию по АЧС.
"Но каждое хозяйство, желает экспортировать живых свиней, должно пройти инспектирование украинской стороной - нашей ветеринарной службой. А предприятий, которые прошли такой аудит, в Польше немного", - отметили контролеры в ответ на информационный запрос ассоциации.
В ассоциации также сообщили, что внутренние цены в Польше на свиней ощутимо уступают ценам в Украине. Поэтому, поставки живых свиней из Польши могут быть интересны украинским импортерам.
Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, цены на свинину в Украине выше, чем в ряде стран ЕС.
"... несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - отметил политик.