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Госпродпотребслужба утверждает, что польских свиней в Украину не везут

Госпродпотребслужба утверждает, что польских свиней в Украину не везут

Киев  •  УНН

 • 10210 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Госпродпотребслужба назвала слухами информацию о поставках живых свиней убойных кондиций из Польши в Украину. Об этом сообщает ассоциация "Свинари Украины", передает УНН.

По данным контролеров, живых откормленных свиней для убоя в Украине с Польши не завозили. С другой стороны, такие торговые операции вполне возможны, поскольку:

• во-первых, ветеринарные сертификаты между странами согласованы,
• а во-вторых, - Украина признала польскую регионализацию по АЧС.

"Но каждое хозяйство, желает экспортировать живых свиней, должно пройти инспектирование украинской стороной - нашей ветеринарной службой. А предприятий, которые прошли такой аудит, в Польше немного", - отметили контролеры в ответ на информационный запрос ассоциации.

В ассоциации также сообщили, что внутренние цены в Польше на свиней ощутимо уступают ценам в Украине. Поэтому, поставки живых свиней из Польши могут быть интересны украинским импортерам.

Напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, цены на свинину в Украине выше, чем в ряде стран ЕС.

"... несостоятельность контролирующих органов выполнять свои обязанности и эффективно противодействовать АЧС привела не только к значительным убыткам украинских фермеров - свиноводов (они до сих пор не получили от государства более 27 млн грн компенсаций), но и к ухудшению качества жизни каждого украинца, которому, в буквальном смысле этого слова, дешевле попробовать свинину за рубежом", - отметил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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