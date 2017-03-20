Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС — С.Тригубенко

За словами С.Тригубенка, всі тези, висловлені під час круглого столу з питань подолання АЧС, зводилися до конструктивної критики на адресу відповідальних чиновників.

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“Перше: Держпродспоживслужба не вживає належних заходів для подолання АЧС.

Друге: Держпродспоживслужба відмежувалася від науки і за весь минулий рік надала один-єдиний дозвіл на виїзд науковців до осередку спалаху АЧС. Всі решта запитів і спроб науковців включитися в роботу — залишилися без відповіді (про це під час круглого столу розповідали представники академії).

Третє: Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій ані на коротку, ані на тривалу перспективу.

Далі: В деяких обласних відділеннях Держпродспоживслужби до цього часу не призначені керівники (і це в розпал АЧС і загалом досить складної епізоотичної ситуації в країні). В районах — взагалі не призначено ще жодного начальника підрозділів Держпродспоживслужби”, — написав він.

Нардеп також повідомив про те, що Мін’юстом досі не затверджена обіцяна Держпродспоживслужбою оновлена інструкція по боротьбі з АЧС.

“Під час виступу один з фермерів звернувся до В.Лапи та сказав: „АЧС — не дощ, тому не сподівайтеся, що ви його перечекаєте...“ І як на мене, то більш влучно охарактеризувати ставлення Держпродспоживслужби до проблеми складно...”, — резюмував він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.