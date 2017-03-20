Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС — С.Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Минулого тижня в академії аграрних наук України пройшов круглий стіл, присвячений проблемам АЧС. За його підсумками науковці НАН підготують звернення до уряду, в якому будуть чітко прописані пропоновані фахівцями кроки до подолання хвороби. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
За словами С.Тригубенка, всі тези, висловлені під час круглого столу з питань подолання АЧС, зводилися до конструктивної критики на адресу відповідальних чиновників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Замість боротьби з АЧС держава просто перетворилася на статиста
“Перше: Держпродспоживслужба не вживає належних заходів для подолання АЧС.
Друге: Держпродспоживслужба відмежувалася від науки і за весь минулий рік надала один-єдиний дозвіл на виїзд науковців до осередку спалаху АЧС. Всі решта запитів і спроб науковців включитися в роботу — залишилися без відповіді (про це під час круглого столу розповідали представники академії).
Третє: Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій ані на коротку, ані на тривалу перспективу.
Далі: В деяких обласних відділеннях Держпродспоживслужби до цього часу не призначені керівники (і це в розпал АЧС і загалом досить складної епізоотичної ситуації в країні). В районах — взагалі не призначено ще жодного начальника підрозділів Держпродспоживслужби”, — написав він.
Нардеп також повідомив про те, що Мін’юстом досі не затверджена обіцяна Держпродспоживслужбою оновлена інструкція по боротьбі з АЧС.
“Під час виступу один з фермерів звернувся до В.Лапи та сказав: „АЧС — не дощ, тому не сподівайтеся, що ви його перечекаєте...“ І як на мене, то більш влучно охарактеризувати ставлення Держпродспоживслужби до проблеми складно...”, — резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.