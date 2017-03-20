Госпродпотребслужба не имеет четкого плана действий по преодолению АЧС - С.Тригубенко

По словам С.Тригубенко, все тезисы, высказанные в ходе круглого стола по вопросам преодоления АЧС, сводились к конструктивной критике в адрес ответственных чиновников.

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"Первое: Госпродпотребслужба не употребляет надлежащие меры для преодоления АЧС.

Второе: Госпродпотребслужба отмежевалась от науки и за весь прошлый год предоставила одно-единственное разрешение на выезд ученых к организации вспышки АЧС. Все остальные запросы и попытки ученых включиться в работу - остались без ответа (об этом во время круглого стола рассказывали представители академии).

Третье: Госпродпотребслужба не имеет четкого плана действий ни на короткую, ни на длительную перспективу.

Далее: В некоторых областных отделениях Госпродпотребслужбы до сих пор не назначены руководители (и это в разгар АЧС и в целом довольно сложной эпизоотической ситуации в стране). В районах - вообще не назначен еще и начальник подразделений Госпродпотребслужбы ", - написал он.

Нардеп также сообщил о том, что Минюстом до сих пор не утверждена обещанная Госпродпотребслужбой обновленная инструкция по борьбе с АЧС.

"Во время выступления один из фермеров обратился к В.Лапе и сказал:"АЧС - не дождь, поэтому не надейтесь, что вы его Переждете..."И как по мне, то более точно охарактеризовать отношение Госпродпотребслужбы к проблеме сложно...", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал УНН, убытки от АЧС до 2020 года могут вырасти на 7,5 млрд грн.