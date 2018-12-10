Держпродспоживслужба не буде перевіряти якість новорічних ялинок

"Сьогодні, в межах санітарного законодавства, лабораторні випробування находяться в межах компетенції Міністерства охорони здоров'я. Дерпродспоживслужба здійснює заходи контролю суб’єктів господарювання по продажу", - зазначив чиновник.



За його словами, у випадку, якщо покупці або місцеві органи влади будуть скаржитись на неналежну якість ялинок, Держпродспоживслужба обов’язково буде проводити контрольні вимірювання на вміст радіації в ялинках.



При цьому він додав, що при виборі живої ялинки на ялинковому базарі покупці мають обов’язково перевіряти сертифікат походження.



Нагадаємо, 30 листопада державні лісогосподарські підприємства в Україні розпочали реалізацію новорічних ялинок.



Метрові ялинки можна буде придбати від 120-150 грн. Чим вища та пишніша ялинка – тим дорожче обійдеться. Середня вартість буде близько 300-400 грн за деревце півтора метра заввишки. Найнижча вартість новорічного символу буде у тридцятих числах грудня – тоді ялинку можна взяти за безцінь.



Святкова новорічна програма цього року в Києві почнеться 15 грудня із зустрічі Святого Миколая на Контрактовій площі, 19 грудня запалять головну новорічну ялинку на Софійській площі.