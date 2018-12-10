Госпродпотребслужба не будет проверять качество новогодних елок

"Сегодня, в рамках санитарного законодательства, лабораторные испытания находятся в пределах компетенции Министерства здравоохранения. Госпродпотребслужба осуществляет меры контроля субъектов хозяйствования по продаже", - отметил чиновник.



По его словам, в случае, если покупатели или местные органы власти будут жаловаться на ненадлежащее качество елок, Госпродпотребслужба обязательно будет проводить контрольные измерения на содержание радиации в елках.



При этом он добавил, что при выборе живой елки на елочном базаре покупатели должны обязательно проверять сертификат происхождения.



Напомним, 30 ноября государственные лесохозяйственные предприятия в Украине начали реализацию новогодних елок.



Метровые елки можно будет приобрести от 120-150 грн. Чем выше и пышнее елка - тем дороже обойдется. Средняя стоимость будет около 300-400 грн за деревце полтора метра высотой. Самая низкая стоимость новогоднего символа будет в тридцатых числах декабря - тогда елку можно взять за бесценок.



Праздничная новогодняя программа в этом году в Киеве начнется 15 декабря со встречи Святого Николая на Контрактовой площади, 19 декабря зажгут главную новогоднюю елку на Софийской площади.