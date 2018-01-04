Держпродспоживслужба: масових отруєнь українців їжею протягом новорічних свят не зафіксовано
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Протягом перших трьох діб нового року не зафіксовано випадків масових отруєнь українців продуктами харчування. Про це УНН повідомили у прес-службі Держпродспоживслужби.
"За 3 дні нового року масових випадків отруєнь неякісними продуктами харчування зафіксовано не було", - розповіли у прес-службі відомства.
Нагадаємо, що в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, який став причиною збільшення кількості масових отруєнь.
Так, у 2017 році, у порівнянні з 2016 роком, кількість отруєнь по країні зросла на 41%. При цьому, діти стають жертвами антисанітарії і неякісного харчування в три рази частіше дорослих.