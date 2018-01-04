Госпродпотребслужба: массовых отравлений украинцев едой в течение новогодних праздников не зафиксировано
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В течение первых трех суток нового года не зафиксировано случаев массовых отравлений украинцев продуктами питания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"За 3 дня нового года массовых случаев отравлений некачественными продуктами питания зафиксировано не было", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, который стал причиной увеличения количества массовых отравлений.
Так, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество отравлений по стране выросло на 41%. При этом, дети становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.