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Госпродпотребслужба: массовых отравлений украинцев едой в течение новогодних праздников не зафиксировано

Киев • УНН

 • 14699 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В течение первых трех суток нового года не зафиксировано случаев массовых отравлений украинцев продуктами питания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Госпродпотребслужба: массовых отравлений украинцев едой в течение новогодних праздников не зафиксировано

"За 3 дня нового года массовых случаев отравлений некачественными продуктами питания зафиксировано не было", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, который стал причиной увеличения количества массовых отравлений.

Так, в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, количество отравлений по стране выросло на 41%. При этом, дети становятся жертвами антисанитарии и некачественного питания в три раза чаще взрослых.

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