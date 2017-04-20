Держприкордонслужбу зобов′язали оформити постійне користування 7900 га земель

Також у прокуратурі наголошують, що вартість вказаних земель перевищує 230 мільйонів гривень.

“Відсутність документального підтвердження прав підрозділів ДПСУ на користування згаданими земельними ділянками земель оборони була причиною системних і зухвалих намагань незаконно відчужити землі прикордонної смуги, які можуть протиправно використовуватися для здійснення порушень пов’язаних з контрабандою, незаконною міграцією тощо”, — йдеться у повідомленні прес-служби обласної прокуратури.

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Так, прокуратурою області упереджено розподіл земель прикордонної смуги для індивідуального житлового будівництва посадовими особами Ужгородської міської ради поблизу КПП “Ужгород”, що на кордоні зі Словацькою республікою. Із чужого незаконного володіння повернуто 55 гектарів земель на території Берегівського району та в зоні діяльності Мукачівського прикордонного загону.