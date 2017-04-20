Госпогранслужбу обязали оформить постоянное пользование 7900 га земель

Также в прокуратуре отмечают, что стоимость указанных земель превышает 230 миллионов гривен.

“Отсутствие документального подтверждения прав подразделений ГПСУ на пользование упомянутыми земельными участками земель обороны была причиной системных и дерзких попыток незаконно отстранить земли пограничной полосы, которые могут противоправно использоваться для осуществления нарушений связанных с контрабандой, незаконной миграцией и т.д.”, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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Так, прокуратурой области предотвращено распределение земель пограничной полосы для индивидуального жилищного строительства должностными лицами Ужгородского городского совета вблизи КПП “Ужгород” на границе со Словацкой республикой. Из чужого незаконного владения возвращено 55 гектаров земель на территории Береговского района и в зоне деятельности Мукачевского пограничного отряда.