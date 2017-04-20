Госпогранслужбу обязали оформить постоянное пользование 7900 га земель

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18879 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79169 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140381 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110106 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102423 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106433 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103104 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149855 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 20 апреля. УНН. Закарпатский окружной административный суд признал правомерным требование прокуратуры о безотлагательном оформлении права постоянного пользования Чопским пограничным отрядом Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины землями пограничной полосы площадью 7900 гектаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

Также в прокуратуре отмечают, что стоимость указанных земель превышает 230 миллионов гривен.

“Отсутствие документального подтверждения прав подразделений ГПСУ на пользование упомянутыми земельными участками земель обороны была причиной системных и дерзких попыток незаконно отстранить земли пограничной полосы, которые могут противоправно использоваться для осуществления нарушений связанных с контрабандой, незаконной миграцией и т.д.”, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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Так, прокуратурой области предотвращено распределение земель пограничной полосы для индивидуального жилищного строительства должностными лицами Ужгородского городского совета вблизи КПП “Ужгород” на границе со Словацкой республикой. Из чужого незаконного владения возвращено 55 гектаров земель на территории Береговского района и в зоне деятельности Мукачевского пограничного отряда.

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