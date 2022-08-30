Держпідтримку аграріям розширили на ремонт техніки на меліорованих землях

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«Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників, та до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують меліоровані землі.

Змінами передбачено механізм надання державної підтримки с/г товаровиробникам, які використовують меліоровані землі та провадять с/г діяльність на землях с/г призначення із застосуванням гідротехнічної меліорації, а також організаціям водокористувачів, для відновлення переданих у власність таким організаціям непрацюючих насосних станцій та/або насосних станцій, показники продуктивності яких є нижчими за визначений КМУ рівень.

Визначено також процедури подання документів, їх розгляду комісією, прийняття рішення щодо виплати бюджетної дотації та механізм спрямування коштів», – повідомив Мельничук.

Нагадаємо

У Мінагрополітики повідомили, що в Україні аграрії зібрали вже 25,3 млн тонн зерна нового врожаю.