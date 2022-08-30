Господдержку аграриям расширили на ремонт техники на мелиорированных землях

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«Внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, и в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.

Изменениями предусмотрен механизм предоставления государственной поддержки с/х товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли и осуществляющим с/х деятельность на землях с/х назначения с применением гидротехнической мелиорации, а также организациям водопользователей, для восстановления переданных в собственность таким организациям неработающих насосных станций и/или насосных станций, показатели производительности которых ниже определенного КМУ уровня.

Определены также процедуры подачи документов, их рассмотрения комиссией, принятия решения по выплате бюджетной дотации и механизм направления средств», – сообщил Мельничук.

Напомним

В Минагрополитики сообщили, что в Украине аграрии собрали уже 25,3 млн тонн зерна нового урожая.