Господдержку аграриям расширили на ремонт техники на мелиорированных землях
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины принял изменения по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным производителям, использующим мелиорированные земли. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
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«Внесены изменения в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, и в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.
Изменениями предусмотрен механизм предоставления государственной поддержки с/х товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли и осуществляющим с/х деятельность на землях с/х назначения с применением гидротехнической мелиорации, а также организациям водопользователей, для восстановления переданных в собственность таким организациям неработающих насосных станций и/или насосных станций, показатели производительности которых ниже определенного КМУ уровня.
Определены также процедуры подачи документов, их рассмотрения комиссией, принятия решения по выплате бюджетной дотации и механизм направления средств», – сообщил Мельничук.
Напомним
В Минагрополитики сообщили, что в Украине аграрии собрали уже 25,3 млн тонн зерна нового урожая.