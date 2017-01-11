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Держпідприємству Мінприроди може загрожувати кримінальна відповідальність за невиконання умов тендеру - еколог

Держпідприємству Мінприроди може загрожувати кримінальна відповідальність за невиконання умов тендеру - еколог

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Якщо підтвердиться факт проведення сумнівного тендеру між “Укрзалізницею” та державним підприємством “Укреко-ойл”, що підпорядковане Мінприроди, останньому може загрожувати кримінальна відповідальність. Таку думку у коментарі УНН висловив Голова координаційної ради громадської організації "Зелений фронт" Олег Перегон.

Нагадаємо, державне підприємство виграло тендер на утилізацію небезпечних відходів філії “Укрзалізниці”. Однак, у своїх документах вказало, що для виконання послуг планує залучити підприємство, що знаходиться на окупованій території.

О.Перегон, коментуючи цю інформацію, зауважив, що загалом сфера небезпечних відходів в Україні дуже корумпована.

"Я можу сказати, що на сьогодні поводження з небезпечними відходами в Україні дуже криміналізоване. В цивілізованих країнах світу вже давно введений роздільний збір відходів, утилізація сягає майже 90%", - сказав О.Перегон.

На думку еколога, в Україні досі не налагоджена система утилізації відходів, тому що це вигідно колу зацікавлених осіб.

"І от наприклад, у потягах Німеччини, та і всієї Європи вже роздільні умови збору відходів. Але ми всього цього досі не бачимо в Україні. Тому що простіше по корумпованих схемах списати гроші на утилізацію, ніж прозоро перетворити ці відходи у прибутки", - сказав О.Перегон.

Він зауважив, що недобросовісні утилізатори небезпечних речовин вже давно не рідкість для України.

"Ловили негідників, які під виглядом утилізації виливали у море небезпечні речовини чи викидали лампи на смітники, то вони мали справу із Міністерством внутрішніх справ і з Службою безпеки України і таких негідників потрібно притягувати до відповідальності.

Відповідальність тут велика, бо це забруднення територій небезпечними речовинами, які можуть призвести до загибелі тварин і людей. Небезпечні відходи це ті відходи, які роблять життя українців коротшими і на цьому наживаються негідники", - наголосив О.Перегон.

Як повідомляв УНН, Держпідприємство Мінприроди збирається провести “паперову” утилізацію небезпечних відходів на окупованій території

Екологи закликали ГПУ, СБУ та Нацполіцію перевірити вказаний тендер

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