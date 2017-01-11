Госпредприятию Минприроды может угрожать уголовная ответственность за невыполнение условий тендера - эколог
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Если подтвердится факт проведения сомнительного тендера между "Укрзализныцей" и государственным предприятием "Укреко-ойл", которое подчинено Минприроды, последнему может грозить уголовная ответственность. Такое мнение в комментарии УНН высказал глава координационного совета общественной организации "Зеленый фронт" Олег Перегон.
Напомним, государственное предприятие выиграло тендер на утилизацию опасных отходов филиала "Укрзализныци". Однако, в своих документах указало, что для выполнения услуг планирует привлечь предприятие, находящееся на оккупированной территории.
О.Перегон, комментируя эту информацию, отметил, что в целом сфера опасных отходов в Украине очень коррумпированная.
"Я могу сказать, что на сегодня обращение с опасными отходами в Украине очень криминализированное. В цивилизованных странах мира уже давно введен раздельный сбор отходов, утилизация достигает почти 90%", - сказал О.Перегон.
По мнению эколога, в Украине до сих пор не налажена система утилизации отходов, потому что это выгодно кругу заинтересованных лиц.
"И вот например, в поездах Германии, да и всей Европы уже раздельные условия сбора отходов. Но мы всего этого до сих пор не видим в Украине. Потому что проще по коррумпированным схемам списать деньги на утилизацию, чем прозрачно превратить эти отходы в доходы", - сказал О.Перегон.
Он отметил, что недобросовестные утилизаторы опасных веществ уже давно не редкость для Украины.
"Ловили негодяев, которые под видом утилизации выливали в море опасные вещества или выбрасывали лампы на свалки, то они имели дело с Министерством внутренних дел и со Службой безопасности Украины и таких негодяев нужно привлекать к ответственности.
Ответственность здесь большая, потому что это загрязнение территорий опасными веществами, которые могут привести к гибели животных и людей. Опасные отходы это те отходы, которые делают жизнь украинцев короче и на этом наживаются негодяи", - подчеркнул О.Перегон.
Как сообщал УНН, Госпредприятие Минприроды собирается провести "бумажную" утилизацию опасных отходов на оккупированной территории.
Экологи призвали ГПУ, СБУ и Нацполицию проверить указанный тендер.