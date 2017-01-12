Держпідприємство "замінували" у Миколаєві

Рух транспорту наразі перекрито по вул. Лягіна (між Адмірала Макарова та пр-том Центральним).

На місце події прибула поліція, рятувальники, кінологи, аварійні бригади "Миколаївобленерго" і "Миколаївгаза".

Очікується на прибуття вибухотехників.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні П.Порошенко з робочим візитом приїде до Миколаєва.