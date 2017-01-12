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Держпідприємство "замінували" у Миколаєві

Держпідприємство "замінували" у Миколаєві

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Повідомлення про замінування одного з державних підприємств у центрі Миколаєва надійшла на електронну пошту громадської приймальні ГУНП в області від аноніма. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Миколаївській області.

Рух транспорту наразі перекрито по вул. Лягіна (між Адмірала Макарова та пр-том Центральним).

На місце події прибула поліція, рятувальники, кінологи, аварійні бригади "Миколаївобленерго" і "Миколаївгаза".

Очікується на прибуття вибухотехників.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні П.Порошенко з робочим візитом приїде до Миколаєва.

 

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