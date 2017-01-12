Госпредприятие "заминировали" в Николаеве

Движение транспорта перекрыто по ул. Лягина (между Адмирала Макарова и пр-том Центральным).

На место происшествия прибыла полиция, спасатели, кинологи, аварийные бригады "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаза".

Ожидается прибытие взрывотехников.

Напомним, как сообщал УНН, сегодня П.Порошенко с рабочим визитом посетит в Николаев.