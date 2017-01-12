Госпредприятие "заминировали" в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Сообщение о заминировании одного из государственных предприятий в центре Николаева поступило на электронную почту общественной приемной ГУНП в области от анонима. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.
Движение транспорта перекрыто по ул. Лягина (между Адмирала Макарова и пр-том Центральным).
На место происшествия прибыла полиция, спасатели, кинологи, аварийные бригады "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаза".
Ожидается прибытие взрывотехников.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня П.Порошенко с рабочим визитом посетит в Николаев.