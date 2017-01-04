Держпідприємство Мінприроди збирається провести “паперову” утилізацію небезпечних відходів на окупованій території — екологи

“На жаль, і в 2016 і в 2017 вже році продовжується практика видачі ліцензії підприємствам, які не мають матеріальної бази, відповідного обладнання і безпечних технологій для утилізації небезпечних токсичних відходів. Те, що ми побачили під час проведення тендеру (Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів виграло — ред.) і перемоги в ньому державного підприємства (“Укреко-ойл” — ред.), яке не має матеріальної бази і планує залучити, згідно листа який вони представили на тендер, залучити дві структури, свідчить про те, що досі існують корупційні схеми“, — сказала Т.Тимочко.

За її словами підприємства, які Північне регіональне представництво ДП “Укреко-ойл” вказало, як субпідрядників для утилізації небезпечних відходів, не мають матеріально — технічної бази. Більш того, один із субпідрядників знаходиться на тимчасово окупованій території.

“Активісти Всеукраїнської екологічної ліги в Харківській області з’ясували, що підприємство ТОВ "МИКИТРТУТЬ“, яке раніше функціонувало в місті Горлівка і переєреструвалося в місті Харків, на жаль, на тій території, яка вказана в листі, не має матеріальної бази і встановленого обладнання на вказаній території для перероблення небезпечних відходів.

Тобто, фірма, яка перемогла на тендері, у листі посилається на фірму, яка нібито буде виступати субпідрядником, але цей субпідрядник не має встановленого обладнання. Є просто орендована площа, але там немає потужностей для переробки небезпечних відходів.

Друга фірма ТОВ НВП "МИКИТ-СЕРВІС“ знаходиться в Горлівці. І мене дуже дивує, як державне підприємство, яке підпорядковується Мінприроди планує взяти в субпідрядники підприємство, яке знаходиться на тимчасово окупованій українській території. І як вони збираються таку величезну кількість відходів транспортувати на тимчасово не підконтрольну українській владі територію і там її утилізувати.

На моє переконання, цього процесу не буде відбуватися, тому що це порушення нинішнього законодавства, яке забороняє державним установам співпрацювати з установами, які знаходяться на окупованій території. Тобто, це означає, що державне підприємство, яке підпорядковується Мінприроди порушує законодавство і не збирається утилізувати відходи, які воно має утилізувати відповідно до тендеру та суму більш ніж 0,5 млн грн.”, — розповіла Т.Тимочко.

Окрім того, вона зауважила що, перемога Північного регіонального представництва ДП “Укреко-ойл” у даному тендері на утилізацію небезпечних відходів свідчить про корупційні схеми у Міністерстві природи.

“Насправді, це підтверджує те, що корупційні схеми які існували в Мінприроди продовжують існувати. І під виглядом перевірок діяльності підприємств насправді Мінприроди забирає ліцензії у реально існуючих підприємств, для того щоб віддавати тендери підприємствам, у яких не має власних потужностей.

Тобто, це все буде просто „паперова“ утилізація, яка обернеться викиданням небезпечних відходів у навколишнє середовище. І ці звалища небезпечних речовин вони у 2016 році тотально були знайдені по всій Україні і таке буде продовжуватися у 2017 році”, — наголосила Т.Тимочко.

Як повідомляв УНН, Держпідприємство Мінприроди хоче утилізувати відходи через підприємство з окупованої території.